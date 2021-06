Che succederà nelle prossime puntate di 'Un posto al sole'? Le anticipazioni di quanto accadrà nella settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 giugno rivelano dettagli importanti per le dinamiche delle storie dei suoi protagonisti. Dalle preoccupanti condizioni di salute di Filippo alla relazione di Clara e Patrizio ancora tenuta segreta, dalle complicate vicende dei Cantieri attorno cui gravitano i rapporti tra Roberto, Marina e Lara, alla crisi di Silvia, di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda nei prossimi episodi, come sempre alle 20.40 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 21 al 25 giugno 2021

Vanno bene le cose, in segreto, tra Clara e Patrizio, così come anche Speranza e Samuel sembrano in un rapporto di coppia felice. Il ritorno di Vittorio a Napoli, però, potrebbe minare la serenità degli ultimi due nonostante il figlio di Guido provi ad evitare la ragazza. Alberto, frustrato dalla mancanza di un lavoro e di una casa, ha un duro scontro con Roberto che nel frattempo tiene lontana Lara e vuole che Marina resti a Napoli al suo fianco. Lei però pare avere intenzioni differenti.

Intanto Filippo sta ancora male e le persone intorno a lui sono preoccupate. Un improvviso malore peggiora ulteriormente le cose e lo spinge a non rimandare più una importante decisione.

Silvia, dopo l'ennesimo invito di Giancarlo, è in crisi mentre Michele aiuta Vittorio in radio. Le schermaglie tra Raffaele e Renato hanno stancato Palazzo Palladini e i due vanno incontro ad una brutta sorpresa.