Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate in onda nella settimana dal 22 al 26 febbraio sono incentrate su Nunzio e Franco, ma anche sul rapporto sempre più in discussione tra Silvia e Michele. Spazio anche alla vicenda di Emil Stoian e ai piani di Roberto Ferri. La seguitissima soap di Rai Tre , come sempre, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.45 ed è pronta a regalare nuovi colpi di scena, come ha anticipato a Today il suo produttore creativo Fabio Sabbioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021

Nunzio è sicuramente tra i protagonisti di questa nuova settimana di Un Posto al Sole. Il figlioccio di Franco Boschi ha deciso di partecipare alla partita di poker, mentendo al suo mentore che intanto si prepara per andare a Venezia. Niko nel frattempo fa di tutto per far emergere la verità sul conto di Emil Stoian, finché questi non viene scarcerato. Questo mentre, giorno dopo giorno, tra Michele e Silvia sembra andare sempre peggio.

Roberto Ferri ha un piano per andare incontro alle richieste degli operai dal Cantiere, ma non tutto va come si aspettava. Clara incontra per caso Alberto e Barbara. Tra le due donne va crescendo la tensione. A Nunzio, al tavolo verde, va malissimo e per recuperare si lancia in un'impresa particolarmente rischiosa.