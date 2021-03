Le anticipazioni delle puntate di ‘Un posto al sole’ in onda da lunedì 22 a venerdì 26 marzo raccontano degli sviluppi della storia di Rossella e Patrizio ormai a un punto che pare definitivo, ma anche su quella di Silvia e Michele. Sviluppi anche nella questione Cantieri, ma non solo.

La seguitissima soap di Rai Tre, come sempre, va in onda ogni giorno alle 20.45 ed è pronta a regalare nuovi colpi di scena, come ha anticipato a Today il suo produttore creativo Fabio Sabbioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 marzo 2021

Filippo sta soffrendo sempre di più di mal di testa. All'inizio prende troppo alla leggera il problema, poi si sottopone agli esami clinici richiesti dal dottor Volpicelli. Intanto Rossella è sconvolta per il tradimento di Patrizio. Non riesce a portare avanti i suoi impegni universitari e la situazione sembra sfuggirle di mano. La rottura col ragazzo sembra oramai irreversibile.

Nel frattempo Silvia e Michele trovano un modo per darle una mano con gli studi, questo mentre lei fa di tutto per accorciare le distanze con lui. Ai Cantieri cresce la tensione tra gli operai e Franco deve gestire il difficile ruolo di addetto alla sicurezza. Cerruti vuole organizzare a casa di Cotugno il pranzo con Bruno e Morgana, ma un imprevisto rischia di rovinargli i piani.