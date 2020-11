Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2020

Settimana densa di avvenimenti per i protagonisti di ‘Un Posto al Sole’ che i fan ritroveranno come sempre dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20.45. Per i più curiosi, di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dal 23 al 27 novembre 2020.

Cotugno riesce a liberarsi di Cinzia ma non c'è troppo da festeggiare. Lei prima di andar via gli rivela qualcosa che lo getta nel profondo sconforto. Niko è molto frustrato: il ragazzo è abbattuto dall'idea di essere stato preso allo studio Leone per l'intercessione di Beatrice. Sta comunque per arrivare una nuova proposta di lavoro per lui.

Rossella si è decisa: chiederà la tesi al professor Volpicelli. Purtroppo però qualcosa non va come previsto. Vittorio e Michele proseguono la loro trasmissione sulle minoranze etniche. Un argomento che finisce per indispertire un gruppo di estremisti.

Intanto, proprio quando Fabrizio è convinto di essersi liberato di Roberto (e tranquillizza Marina), Ferri prosegue nel suo piano, e con Lara si prepara a sferrare l'ultimo e decisivo colpo.