Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano dei nuovi colpi di scena che animano le storie dei protagonisti della soap di Rai Tre. Dal matrimonio turbolento di Marina e Fabrizio alla vicenda di Patrizio ancora legato a Clara; dalle intenzioni di Roberto che tenta di entrare in società con Chiara al rapporto madre figlia di Silvia e Rossella, di seguito qualche dettaglio delle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio in onda a partire dalle 20.40.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 24 al 28 gennaio 2022

Marina deve metabolizzare la sofferenza per il comportamento di Fabrizio ormai fuori di sé. Ferri cerca di mettere Marina davanti ai suoi veri sentimenti e la donna si ritrova a fare i conti con quanto detto da Roberto, ma anche con la gelosia e il risentimento di Lara. Nonostante la paura patita per il comportamento aggressivo di Fabrizio, Marina si preoccupa per le sue condizioni di salute. Intanto Roberto trascura Lara e decide di stare vicino a Marina in quel momento per lei così delicato.

Patrizio cerca un confronto con Clara che appare sotto pressione per la presenza sempre più costante di Alberto nella sua vita. Stanco delle continue provocazioni di Alberto, Patrizio prende così una decisione inattesa.

Franco prova a rassicurare Katia riguardo a Nunzio che è sempre più preso da Chiara. Ferri, intanto, farà a Chiara una proposta molto precisa rispetto alle attività del Gruppo Petrone, ma non sa che la ragazza nasconde un segreto che potrebbe comportare seri problemi.

Un piccolo incidente domestico potrebbe diventare l’occasione per riavvicinare Silvia e Rossella.