Quali colpi di scena segneranno le prossime puntate di ‘Un posto al sole’? Le anticipazioni per la settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28 maggio raccontano di un rientro tanto atteso dai fan della fiction di Rai 3, di nuovo arricchita dalla presenza del personaggio di Marina Giordano allontanatasi da Napoli all’inizio dell’anno. "Il suo rientro sarà eclatante" ci aveva anticipato Fabio Sabbioni, produttore creativo per la società Fremantle che produce la soap, smentendo ogni addio definitivo da parte di Nina Soldano che ha confermato il ritorno sul set con un annuncio social.

Ma, oltre al ritorno all’azione di Marina, anche altre vicende segneranno il prosieguo della soap: dalla storia in bilico tra Michelle e Silvia al rapporto tra Alberto e Chiara, ecco i dettagli sulle prossime puntate.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 24 al 28 maggio 2021

I Cantieri sono in lotta e Pietro è pronto a sferrare un decisivo attacco a Ferri. Questa volta lo fa tramite Alberto con cui porta avanti un'alleanza spietata stretta al fine di affossare l'odiato imprenditore. Marina, da poco tornata a Napoli, prova ad elaborare con Roberto una strategia per salvare la situazione, ma Abbate non molla e insiste a continuare a tessere le sue trame, coinvolgendo dei loschi individui nella vicenda.

Intanto, Alberto tenta per l'ennesima volta di recuperare il rapporto con Clara che non è per nulla convinta possa funzionare. Vittorio vuole allontanarsi per sempre da Speranza e prende una decisione: partire per Madrid e raggiungere Alex. Anche Speranza vorrebbe evitare problemi e medita di tornare al suo paese. Silvia è sempre più intrigata dal corteggiamento di Giancarlo particolarmente gentile e affabile con lei, ma vuole anche recuperare il rapporto con Michele.