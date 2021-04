Le prossime puntate di ‘Un posto al sole’ metteranno i personaggi che gravitano attorno a Palazzo Palladini dinanzi a nuovi colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi in onda nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 aprile raccontano della situazione dei sabotaggi ai Cantieri che sembra arrivare a una svolta, la vicenda sentimentale tra Patrizio e Clara, il rapporto tra Vittorio e Speranza, ma non solo: di seguito qualche dettaglio sui temi affrontati dalla storica soap ambientata a Napoli, in onda su Rai Tre alle ore 20.45.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021

E’ a una svolta la vicenda Cantieri. Franco ha scoperto qualcosa e con Ferri è pronto ad andare alla polizia, ma le cose vanno diversamente e i lavori devono fermarsi. Pietro Abbate mette Roberto in cattiva luce davanti ad un cliente, e la situazione per quest'ultimi e Franco si fa sempre più difficile. Complice disavventura in ascensore per Patrizio e Clara. E mentre lei tiene Alberto a distanza e vuole andare avanti, il figlio di Raffaele si rende conto che deve fare chiarezza sui propri sentimenti.

Nel frattempo Vittorio tradisce il suo interesse per Speranza, e Mariella stessa si ritrova ad aprire gli occhi sull'avvenenza di sua nipote. Michele comincia a preoccupare Silvia, nelle sue difficoltà lavorative. Lo stesso Guido lo esorta a riprendere in mano la propria vita. Intanto Renato torna da Berlino con Jimmy. Dovrà affrontare qualche piccolo problema con i bagagli, peraltro senza attirare l'attenzione di Raffaele.