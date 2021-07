Nuove puntate di ‘Un posto al sole’, nuovi colpi di scena per i fan affezionati alla soap di Rai3 che ogni sera, dal lunedì al venerdì, tiene loro compagnia anche durante questo periodo estivo. Le anticipazioni degli appuntamenti in onda dal 26 al 30 luglio 2021 raccontano del clamoroso ritorno di Pietro Abate, di Silvia ancora confusa rispetto ai suoi sentimenti per Michele, ma anche della vicenda affrontata di Guido, senza tralasciare la situazione di Speranza e quella ancora delicata della salute di Filippo.

Di seguito, qualche dettaglio.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021

Silvia intende chiarirsi con se stessa e con Michele su quanto prova in questo periodo. Marina scopre i guai di Fabrizio al pastificio e cerca di consigliarlo. Lui però la ignora, convinto che la propria strategia sia quella vincente per uscire dalla crisi. Filippo non è ancora sereno per l'amnesia dovuta all'intervento chirurgico cui si è sottoposto. Questo suo stato d'animo fa preoccupare Ferri, che già vorrebbe Marina non ripartisse.

Torna Pietro Abbate. È in una condizione molto complicata, ma vuole vendicarsi.

Dopo aver subito un'aggressione, Guido si rende conto di non avere più la pistola d'ordinanza. Viene soccorso da Raffaele e Franco. Speranza si ritrova a dover scegliere tra il romantico Samuel e il disincantato Vittorio.

Patrizio prende un'importante decisione che riguarda sia lui che Clara, mentre Niko e Susanna hanno la possibilità di trascorrere del tempo insieme dopo la chiusura estiva dello studio. Ornella e Raffaele esaminano la situazione dei figli.