Le prossime puntate di ‘Un posto al sole’ saranno incentrate sul ritorno di Rossella che scombussolerà non poco Patrizio, ma anche sulle tensioni tra Michele e Silvia, quest’ultima sempre più distante per via di Giancarlo. Anche le condizioni di salute di Filippo saranno tema dei nuovi appuntamenti con la soap di Rai3 nella settimana che va da lunedì 28 a venerdì 2 luglio, come sempre alle 20.40 circa. Di seguito qualche anticipazione.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Guido e Mariella provano a far riavvicinare Michele e Silvia, ma non va proprio tutto come previsto. Intanto lei sembra pentita di essersi "spinta" troppo oltre, con la sua vita stravolta dalla presenza di Giancarlo. Divisa tra lui e la famiglia, deve prendere una decisione difficile. Rossella si prepara intanto a riprendere in mano la sua vita, e affronta il suo ultimo esame universitario. Nel frattempo Patrizio deve fare i conti con il ritorno della ragazza.

Filippo prende la difficile decisione di sottoporsi al delicatissimo intervento chirurgico del quale ha bisogno. Prova a non far preoccupare la famiglia, e con Serena rassicura Irene. Prima dell'operazione si concede una "piccola follia". Poi è il momento dell'intervento, che affronta circondato dall’affetto di famiglia e amici.

Alberto chiede a Niko di assisterlo in una causa molto difficile, ma ha bisogno di soldi. Piccola avventura insieme per Jimmy e Camillo, poi alle prese con una terribile baby bulla.