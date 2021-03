Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Le anticipazioni di ‘Un posto al sole’ per le puntate in onda da lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile raccontano di un grande fermento nelle storie dei protagonisti di Palazzo Palladini. Al centro dell’attenzione sarà la confusione sentimentale di Patrizio, ancora diviso tra Clara e Rossella, la storia complicata tra la ex cameriera e Alberto, ma anche la malattia di Filippo e il mistero sui sabotaggi dei Cantieri.

Questi, ma anche altri sono i temi trattati nella seguitissima soap di Rai Tre che, come sempre, va in onda ogni giorno alle 20.45, pronta a regalare nuovi colpi di scena, come ha anticipato a Today il suo produttore creativo Fabio Sabbioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile

II rapporto tra Clara e Alberto pare compromesso. Lei, con l'aiuto di Niko, deve decidere come procedere nei confronti di Palladini. La donna è anche al centro dei dubbi sentimentali di Patrizio, che è sempre più confuso tra lei e Rossella. Filippo torna da Milano e deve decidere quale sia l'approccio terapeutico migliore per affrontare il suo problema. La situazione mette in difficoltà Ferri, che è anche alle prese con la ricerca del sabotatore dei Cantieri.

I problemi ai Cantieri, in effetti, si fanno sempre più pressanti e Franco è in difficoltà nella gestione della sicurezza. Intanto, complice una bottiglia di vino buono, fra Michele e Silvia sembra poter rinascere la vicinanza. Guido è preoccupato per Vittorio: gli sembra si stia sempre di più isolando.