Che succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni delle puntante in onda da lunedì 3 a venerdì 7 maggio tornano sulla vicenda sempre più intricata dei Cantieri e sul ruolo che Franco Boschi ha nelle indagini, ma affrontano anche la vita sentimentale dei protagonisti della soap di Rai Tre, ora vivacizzata anche dall’arrivo di Speranza che tanto sta smuovendo gli animi di Samuel e Vittorio.

Di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda nei nuovi episodi che, come sempre, aspettano gli appassionati alle ore 20.40 circa su Rai Tre.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021

Franco Boschi corre un grosso rischio a causa delle indagini che sta svolgendo. Nel frattempo Ferri è in grosse difficoltà deve districarsi tra mille problemi ai Cantieri. Prova a ridurre i danni della crisi, ma il fallimento della sua azienda appare più che mai vicino. Lo stesso Alberto sembra molto preoccupato della situazione.

Samuel nel frattempo cerca in tutti i modi di conquistare Speranza. Intanto Silvia torna dalla vacanza con Michele. Si confida con Guido a proposito della sua difficile situazione sentimentale, e riceve un caloroso bentornato da un nuovo cliente abituale del Vulcano. Non finiscono i problemi per Michele nel frattempo: deve reagire a un'inattesa e brutta notizia.