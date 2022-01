Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Nella settimana che va da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio le anticipazioni rivelano nuovi dettagli sulle storie del momento incentrate soprattutto sulla situazione societaria di Chiara, su quella sentimentale di Marina, ma anche sul rapporto tra Silvia e Giancarlo. Non mancano poi Mariella, Rossella e anche Franco, preoccupato per Bianca e non solo. Di seguito, dunque, qualche rivelazione su quanto accadrà nei nuovi episodi della soap di Rai 3, in onda come sempre alle 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Chiara è sotto pressione, deve decidere se accettare o meno la proposta fattale da Filippo e Roberto. Così cerca rifugio in Nunzio, ma tra loro non sono tutte rose e fiori. Soprattutto perché la ragazza comincia a rischiare di far scoprire il suo segreto, dipendente com'è diventata dalla cocaina. Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio, e lo mette davanti ad una difficile scelta. E mentre lei è dilaniata da sentimenti contrastanti, Ferri è sempre più deciso a ricostruire un rapporto tra loro.

Silvia accetta l’offerta di aiuto di Giancarlo a causa della sua caviglia dolorante, ma ha un nuovo momento di tensione con Rossella. La ragazza si confida con Ornella, anche a proposito di Riccardo. Mariella è preoccupata per Sasà e finisce per dargli il consiglio sbagliato. Lei e Bice hanno opinioni opposte in merito al comportamento di Cerruti, il quale deve decidere se incontrare o meno la persona con cui sta chattando.

Franco è preoccupato per Bianca, sempre più di cattivo umore fino ad arrivare allo scontro con Katia. Proprio Katia è al centro delle riflessioni di Giulia, che inizia ad intuire che qualcosa si nasconde dietro la sua permanenza a Napoli. Alberto maturerà una decisione importante. Pare sinceramente intenzionato a cambiare atteggiamento verso Clara, che però dal canto suo sembra più disorientata che mai sul suo futuro.

Renato e Raffaele sembrano pronti a iniziare una nuova "battaglia" dopo quella degli scacchi.