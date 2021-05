Cosa succederà nelle prossime puntate di ‘Un posto al sole’? Quali saranno i colpi di scena che animeranno le vite dei personaggi che gravitano dentro e fuori palazzo Palladini? Le anticipazioni per le puntate in onda da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno 2021 raccontano ancora delle vicende dei Cantieri ora arricchite dalla presenza di Marina Giordano, del rapporto tra Vittorio e Speranza, ma anche di Franco, ancora legato alle dinamiche che lo hanno portato ad indagare sulla morte dell’operaio di Roberto Ferri.

Di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda nei prossimi episodi, come sempre in onda alle 20.40 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Renato, grazie all'aiuto di Jimmy, sta tramando alle spalle di Raffaele. Quest'ultimo inizia ad intuirlo, e il suo modo di lavorare cambia radicalmente. Intanto, deciso a passare le vacanze con Federico, Alberto pressa decisamente Clara. Nonostante i tentativi di Silvia, Michele sembra non riuscire a cogliere la sua necessità di attenzioni, situazione che la rende sempre più frustrata. Franco, poi, decide ci affidarsi alla polizia, ma finisce nel mirino di Biagio, scagnozzo di Abbate.

Vittorio è sconvolto da quanto ha appreso prima di partire per Madrid e ha un incontro “ravvicinato” con Speranza, dopo il quale prende una decisione inattesa. La sintonia lavorativa tra Marina e Roberto si consolida e i due sono uniti dal comune intento di salvare i Cantieri. Nel frattempo però anche tra Lara e Abbate si crea un rapporto piuttosto ambiguo.