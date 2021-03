Le anticipazioni delle prossime puntate di ‘Un posto al sole’ in onda da lunedì 5 a venerdì 9 aprile raccontano dell'intricato triangolo tra Patrizio, Clara e Alberto, ma anche della delicata situazione di salute di Filippo e del mistero sui sabotaggi ai Cantieri. Questi, ma anche altri sono i temi trattati nella seguitissima soap di Rai Tre che, come sempre, va in onda ogni giorno alle 20.45, pronta a regalare nuovi colpi di scena.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021

Patrizio è ancora particolarmente sensibile a Clara e a tutto ciò che le sta succedendo, mentre lei è disperata per aver perso Federico e chiede - ancora una volta - aiuto a Giulia. L'obiettivo è convincere Alberto a tirarsi indietro. Ci riuscirà? Alberto intanto è in crisi. Deve affrontare le attenzioni di Barbara.

Filippo e Serena si ritagliano del tempo per valutare quale approccio terapeutico seguire per affrontare i problemi di salute dell'uomo. Nel frattempo prosegue il ritorno di fiamma tra Michele e Silvia, con i due particolarmente complici in questo momento. Il riavvicinamento proseguirà al punto che dovranno affrontare una nuova definizione dei sentimenti che provano l'uno per l'altra.

Ferri è sempre più in difficoltà per quanto sta accadendo ai Cantieri: continuano, infatti, i sabotaggi. Vista la situazione Angela è preoccupata per Franco, ma lui la rassicura: starà attento. Una bella sorpresa, poi, è in arrivo per Vittorio.