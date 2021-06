Le prossime puntate di ‘Un posto al sole’ saranno incentrate sulle delicate condizioni di salute di Filippo, reduce da un’operazione che ha lasciato delle importanti conseguenze e segnano la vita della sua famiglia. Spazio poi, a Rossella che è intenzionata a riprendere in mano la propria vita, a Silvia e Giancarlo, ma non solo. Di seguito qualche anticipazione sulle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 luglio alle ore 20.40 circa, come sempre su Rai Tre.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021

L’intervento a Filippo è riuscito, ma dopo il suo risveglio Serena e Ferri hanno una bruttissima sorpresa: il ragazzo soffre di una grave forma di amnesia. La moglie la prende molto male, il padre con maggiore determinazione. Sartori inizia a capire quello che gli sta succedendo, cioè che non ricorda nulla degli ultimi 10 anni. Irene è molto triste perché non può incontrare il papà.

Anche Rossella è turbata dalle notizie sulla salute di Filippo. Perplessa anche per l'atteggiamento di Volpicelli, trova conforto in un confidente inatteso. Rossella parla anche con Patrizio, la cui storia con Clara va avanti, e supera brillantemente il suo ultimo esame all’università.

Per Jimmy ricominceranno i guai. Già vittima di bullismo, la situazione sembrava essersi calmata ma l'incubo del figlio di Niko torna e per stare lontano da Brenda e decide di iscriversi a un corso di danza estivo. Renato, però, è molto scettico. Silvia nel frattempo rimpiange la decisione di aver chiuso con Giancarlo.