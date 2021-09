Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano del caso del momento, ovvero l’aggressione subita da Susanna che terrà maggiormente col fiato sospeso i fan nel corso della prossima settimana. Le condizioni di salute della giovane ex fidanzata di Nico, i sospetti sul presunto colpevole del gesto brutale, ma non solo: anche la storia di Filippo sempre più vicino a Viviana, il rapporto tra Marina e Fabrizio, la vita di Rossella saranno al centro delle puntate in onda nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 settembre.

Di seguito qualche curiosità sugli episodi in onda, come sempre, alle 20.45 circa su Rai Tre.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 settembre 2021

Mentre le condizioni di Susanna non accennano a migliorare, le indagini della polizia sembrano stringere il cerchio intorno ad un abitante di Palazzo Palladini. Renato si libera con Niko di un peso: spiega di averla vista il giorno stesso dell'episodio che l'ha vista vittima. Ne parla anche alla polizia, confessando un'omissione che però insospettisce gli inquirenti. Niko nel frattempo dovrà spiegare a Jimmy quanto accaduto.

Filippo è spesso a stretto contatto con Viviana, ripresa a lavorare con lui. Una scelta che infastidisce Serena, la quale si confida con Marina. Proprio Marina, intanto, è in ansia per Fabrizio e lo spot del pastificio. Un nuovo incidente, peraltro, minaccerà il lavoro di Rosato.

Rossella asseconda un invito di Vittorio e vive una serata trasgressiva. L'uscita non soltanto la scombussola, ma rischia di compromettere il suo futuro lavorativo.

Piccoli in azione: la perspicacia di Bianca costringe Franco a gestire una delicata, Lollo rischia di creare dei problemi tra Guido e Alberto Palladini.