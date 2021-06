Cosa succederà nelle prossime puntate di ‘Un posto al sole’? Le anticipazioni degli appuntamenti in onda da lunedì 7 a venerdì 11 giugno 2021 raccontano del rapporto tra Clara e Alberto, ma anche della forte attrazione della donna per Patrizio. Non mancano poi le vicende dei Cantieri, con Roberto Ferri alle prese con gli intrighi di Lara e Marina alle prese con una visita inaspettata.

Di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda nei prossimi episodi, come sempre in onda alle 20.40 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all’11 giugno 2021

Alberto vuole mettere Clara con le spalle al muro, e per farlo prova a manipolare Niko. Clara, intanto, sente un trasporto sempre più forte per Patrizio: il legame tra loro si fa molto intenso.

Dopo aver seguito Lara, Ferri deve decidere come comportarsi riguardo a quanto ha scoperto. Marina riceve una visita inattesa. Pietro risolve a modo suo il problema con Biagio, e si prepara a colpirla. Giancarlo cerca un avvicinamento con Silvia. Michele è sempre più frustrato per la sua situazione lavorativa.

Nel palazzo la guerra tra Renato e Raffaele finisce col coinvolgere tutti gli inquilini, con quest'ultimo che li porta tutti dalla sua parte contro il drone. Un piccolo malessere capitato ad un amico preoccupa Franco.