Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana che va dall’8 al 12 marzo raccontano il prosieguo dell’intricato rapporto tra Alberto e Barbara, ma anche della situazione tra Patrizio diviso tra Clara e Rossella. Nuovi sviluppi anche sugli affari di Roberto Ferri, ma non solo.

La seguitissima soap di Rai Tre, come sempre, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.45 ed è pronta a regalare nuovi colpi di scena, come ha anticipato a Today il suo produttore creativo Fabio Sabbioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 marzo 2021

Alberto dovrà affrontare le richieste di Barbara. Raffaele spiega a Diego l'esito del confronto con Don Giuseppe e le prospettive di fare una società insieme. Rossella riscrive la tesi, con Ilaria che potrebbe minarne l'esito. Roberto Ferri è convinto che gli incidenti ai Cantieri non siano casuali.

Patrizio sempre più attratto da Clara. Ferri è vicino a capire chi è l'autore dei sabotaggi ai Cantieri. Scontro tra Clara e Alberto. Ferri farà a Franco una proposta allettante, irrinunciabile. Dopo il confronto con Alberto, Clara prenderà un'importante decisione. Franco accetta la proposta di Roberto Ferri, per lui è un ritorno al passato.