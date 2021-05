Un posto al sole, il ritorno di Marina Giordano. Nina Soldano: "La regina è tornata"

Marina Giordano torna a occupare il suo ‘Posto al sole’ dopo mesi di assenza: per la gioia dei fan, l’imprenditrice tra i personaggi storici della soap di Rai Tre rientra nelle trame della fiction prodotta da Fremantle, pronta a determinare le sorti di una vicenda che per troppo tempo ha dovuto fare a meno di lei.

“So che il ritorno di Marina per alcuni non sarà entusiasmante quanto la sua partenza .. ma è arrivato il momento di prenderla per mano e accompagnarla in nuove avventure” commenta l’attrice Nina Soldano anticipando sui social l’entrata in scena della manager: “Questo momento lo voglio festeggiare con tutti voi che in questi mesi avete aspettato pazientemente e sostenuto il ritorno di Marina”. E, in effetti, corale è stato in questo periodo l’appello per il rientro di Marina, acclamata a gran voce dagli spettatori che non hanno accettato di buon grado l’allontanamento della donna dalle dinamiche di una trama che solo brevemente non ha previsto il suo personaggio. Ma: "Il suo rientro sarà eclatante", ci aveva anticipato Fabio Sabbioni, produttore creativo per la società che produce la soap di Rai3. E adesso a parlare è stata proprio Nina alias Marina, con un commento veicolato dall’hashtag #thequeenisback che promette faville già in questa settimana.

Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate con il ritorno di Marina

Ma come cambieranno le situazioni ora che Marina Giordano torna in scena? Chi resterà spiazzato è Roberto Ferri che non si aspettava di rivederla dopo un lungo periodo di assenza e i suoi fermi silenzi successivi alla decisione di lasciare Napoli per prendersi cura del fidanzato Fabrizio Rosato. I loro destini torneranno così ad incrociarsi, dal punto di vista professionale, considerata la delicata situazione dei Cantieri e forse non solo, alla luce della proverbiale attrazione che lega l’una all’altra da sempre. Ora c’è da capire cosa si celi dietro la scelta di Marina di ritornare di nuovo a Napoli e come si evolverà il suo rapporto con Fabrizio: i colpi di scena non mancheranno.