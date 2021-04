Un posto al sole, torna Marina Giordano: l’annuncio di Nina Soldano

Buone notizie per i fan di ‘Un posto al sole’ rimasti delusi dall’addio di Marina Giordano che a gennaio aveva scosso le dinamiche della soap di Rai Tre: la ricca imprenditrice, da 18 anni tra i protagonisti storici della serie, è pronta a tornare in scena più forte che mai.

Ad annunciare l’atteso ritorno è Nina Soldano, l’attrice che ricopre il ruolo di Marina: “Vi svelo un segreto: A furor di popolo, Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto dimostrato.Vi amo”, si legge sui social, a corredo di un primo piano che indugia sullo sguardo magnetico della scaltra manager. Numerosi i commenti entusiasti rilasciati dai fan di Upas che provano a immaginare come, dietro ai misteriosi sabotaggi nei Cantieri al centro delle dinamiche televisive in corso, possa esserci la sua mano, ma nessun ulteriore dettaglio è stato svelato a riguardo. Per ora basti sapere che Marina è pronta a tornare, certezza che conferma l’infondatezza delle voci che insinuavano l’abbandono definitivo delle scena da parte di Nina Soldano.

Un posto al sole, quando torna Marina Giordano

I tempi per il ritorno in scena di Marina Giordano sono imminenti: “Vi confermo che il lunedì di Pasquetta mangerò il mio ovetto a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Palladini”, ha anticipato Nina Soldano al settimanale Gente parlando del suo ritorno sul set della soap ambientata a Napoli.

“Quando mi hanno avvisato che Marina sarebbe stata messa in pausa non ero né risentita né delusa, il ricambio dei personaggi nella soap è una consuetudine frequente. Ho sorriso quando la notizia ha mandato in cortocircuito il web”, ha affermato ancora l’attrice che sente di non avere nulla in comune con il suo personaggio eccetto l’amore per l’eleganza. Cosa le è mancato di più in questo periodo di stop? “Più che Marina, in questi mesi lontani dal set mi è mancata la troupe”, ha affermato Soldano, ormai solida presenza nella grande famiglia che unisce milioni di fan di #upas.