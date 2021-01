Un posto al sole, Marina lascia per sempre la soap? Nina Soldano rompe il silenzio (e i fan si scatenano)

Per i fan più affezionati di ‘Un posto al sole’ l’uscita di scena di Marina Giordano, dal 2003 personaggio pilastro della storica soap di Rai3, è un colpo di scena difficile da accettare. Sui social l’hashtag che porta il nome della ricca imprenditrice impazza tra i telespettatori orfani della sua presenza dopo quel saluto alla città di Napoli con tanto di valigie in mano, seguito allo struggente montaggio delle scene più importanti del suo percorso in #upas che sembra proprio aver fatto calare definitivamente il sipario sulla memorabile protagonista.

Ma come stanno davvero le cose? Davvero Marina Giordano non tornerà più ad alimentare le dinamiche narrative riguardanti gli inquilini di Palazzo Palladini? Alla richiesta di spiegazioni da parte dei fan adesso ha risposto lei, Nina Soldano, l’attrice che per 18 anni ha interpretato il ruolo di Marina oggi (pare) definitivamente uscita di scena, chiarendo la sua posizione all’interno di ‘Un posto al sole’.

Un posto al sole, l’addio di Marina è definitivo? Parla Nina Soldano

Attraverso i suoi profili social Nina Soldano alias Marina Soldano in ‘Un posto al sole’ ha risposto alle domande dei telespettatori più affezionati al suo personaggio, spiegando come il suo ruolo all’interno della soap sia tutt’altro che definitivo e rimesso alle decisioni degli sceneggiatori.

“Vorrei chiarire un paio di cose: l’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora no lo so, l’unica certezza è la sua partenza”, si legge a corredo della foto dell’attrice che ha ringraziato i follower per i tantissimi messaggi di stima e di affetto ricevuti. Follower che, però, continuano a non accettare l’addio del suo personaggio: “Senza di te non sarà più la stessa cosa”, scrive qualcuno; “Posso fare a meno di alcuni personaggi, ma Marina dava il senso a UPAS!”, aggiunge qualcun altro; “Upas senza Marina non sarà più lo stesso. Spero che gli sceneggiatori se ne rendano conto” l’augurio di chi lancia il suo appello agli addetti ai lavori che chissà se, vista la corale richiesta, la richiameranno nel cast quanto prima.