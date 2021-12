Un professore, seconda stagione: quando inizia, trama, cast e anticipazioni

Seconda stagione per Un professore, la fiction con Alessandro Gassmann nei panni di un insegnante di filosofia di un liceo romano. Il successo straordinario - in termini di ascolti e non solo - e il finale aperto lo avevano lasciato intuire, ma adesso è arrivata la conferma. La serie tv tornerà su Raiuno con nuove puntate. Lo ha fatto sapere la conduttrice di Rai Radio1 Paola Guarnieri durante il programma Tutti in classe: "Spazio tempo (la canzone di Francesco Gabbani, ndr) fa da colonna sonora a una fiction Rai che si occupa proprio di scuola, Un professore - ha detto lanciando il brano - Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra, professore di filosofia. Fiction di cui è stata appena confermata anche la seconda stagione, quindi la scuola continuerà a essere presente anche sui canali televisivi Rai". La notizia è stata accolta da un'ovazione social da parte dei protagonisti ma soprattutto dei fan della serie, che già scommettono sugli sviluppi delle storie che legano i vari personaggi.

La trama e le anticipazioni di Un professore 2

La seconda stagione di Un professore è in lavorazione e non ci sono per il momento anticipazioni. Dal finale sembra ovvio che Dante continuerà ad insegnare nella stessa classe, in cui ormai è un punto di riferimento per i ragazzi, e la storia d'amore con Anita, appena sbocciata, sarà una continua scoperta. Il legame speciale tra Simone e Manuel sarà un altro capitolo importante.

Quando inizia Un professore 2

Le riprese di Un professore 2 inizieranno nel 2022 ed è possibile che le nuove puntate andranno in onda entro la fine dell'anno. Verosimilmente tra novembre e dicembre, come è stato per questa prima stagione.

Il cast di Un professore 2

Alessandro Gassmann tornerà a vestire i panni di Dante Balestra, l'affascinante professore di filosofia, e ritroveremo anche Claudia Pandolfi, che interpreta Anita, Nicolas Maupas (Simone) e Damiano Gavino (Manuel). Dovrebbero essere confermati anche gli studenti protagonisti della prima edizione, potrebbe invece uscire di scena Paolo Conticini e non è escluso l'arrivo di new entry nel cast.