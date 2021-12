Un professore, le anticipazioni della quinta puntata

Un Professore è la nuova fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, per la regia di Alessandro D'Alatri, in onda a partire dall'11 novembre, ogni giovedì, per sei prime serate.

La trama

Dante Balestra è un professore di filosofia affascinante e anticonformista, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l'ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Con il trasferimento in città inizia ad insegnare al liceo Leonardo Da Vinci e le sue eccentriche lezioni non passano inosservate, ma soprattutto è in grado di coinvolgere in modo travolgente i suoi studenti. Dante è anticonformista e rivoluzionario, mentre il figlio Simone è rigido, non ha mai infranto le regole e cova rancore nei suoi confronti per averlo lasciato quando era ancora un bambino. Il loro rapporto non è facile. Simone attraversa un momento delicato dei suoi sedici anni: ha da poco scoperto la propria omosessualità e tutto vorrebbe tranne che avere Dante in casa come padre e in classe come professore. Dante si appassiona a Manuel, la pecora nera della classe, ma anche il più incline alla filosofia, e cerca di occuparsene. La cosa destabilizza ancora di più Simone, che ha scoperto di essersi innamorato proprio di lui. Nel frattempo Dante si lascia coinvolgere in alcune relazioni sentimentali che mettono ancora più a rischio il rapporto con Simone. Sarà Anita, la mamma di Manuel – la più incasinata delle donne, ma anche quella che Dante ebbe accanto in passato nel momento che gli ha cambiato la vita – a interrompere la scia delle conquiste.

Le anticipazioni della quinta puntata

Nel primo episodio della quinta puntata intitolato 'Stuart Mill', Dante deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe, invece, tiene una lezione su Stuart Mill e cerca di spiegare cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. La relazione di Dante con Cecilia si incrina dopo che il figlio di lei, Aureliano, la scopre e va su tutte le furie. Ispirato da Stuart Mill, Manuel decide di chiudere con Sbarra. Anita affronta Dante: ha scoperto il segreto sulla notte di tanti anni fa, ed è un colpo al cuore.

Nel secondo dal titolo 'Schopenhauer', il segreto che angustia Dante non lo rende sereno e disponibile e per questo reagisce male con Anita. Intanto in classe tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per spingere i suoi alunni a reagire al dolore. Mentre Sbarra affida a Manuel una pistola, con cui dovrà minacciare un suo creditore, Simone decide di organizzare per il suo compleanno una festa clandestina a scuola, che avrà un esito imprevisto. E il giorno dopo, tornando a casa, Simone trova fra le cose del padre una foto che lo inquieta terribilmente.