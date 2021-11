Un professore, le anticipazioni della terza puntata

Un Professore è la nuova fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, per la regia di Alessandro D'Alatri, in onda a partire dall'11 novembre, ogni giovedì, per sei prime serate.

La trama

Dante Balestra è un professore di filosofia affascinante e anticonformista, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l'ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Con il trasferimento in città inizia ad insegnare al liceo Leonardo Da Vinci e le sue eccentriche lezioni non passano inosservate, ma soprattutto è in grado di coinvolgere in modo travolgente i suoi studenti. Dante è anticonformista e rivoluzionario, mentre il figlio Simone è rigido, non ha mai infranto le regole e cova rancore nei suoi confronti per averlo lasciato quando era ancora un bambino. Il loro rapporto non è facile. Simone attraversa un momento delicato dei suoi sedici anni: ha da poco scoperto la propria omosessualità e tutto vorrebbe tranne che avere Dante in casa come padre e in classe come professore. Dante si appassiona a Manuel, la pecora nera della classe, ma anche il più incline alla filosofia, e cerca di occuparsene. La cosa destabilizza ancora di più Simone, che ha scoperto di essersi innamorato proprio di lui. Nel frattempo Dante si lascia coinvolgere in alcune relazioni sentimentali che mettono ancora più a rischio il rapporto con Simone. Sarà Anita, la mamma di Manuel – la più incasinata delle donne, ma anche quella che Dante ebbe accanto in passato nel momento che gli ha cambiato la vita – a interrompere la scia delle conquiste.

Le anticipazioni della terza puntata

Dante fa una lezione sul concetto di felicità per Aristotele e chiede a ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia la felicità. Intanto fuori da scuola continua il corteggiamento con Cecilia, mentre Anita riceve le attenzioni galanti di Ettore, il suo ex. Mentre Dante con uno stratagemma fa uscire da casa Pin, Sbarra fa picchiare Manuel per il ritardo nel riconsegnare l'auto.

Nel secondo episodio Anita è molto grata a Dante per come sta cercando di aiutare Manuel e lo bacia. Convinto che Simone e Manuel non dicano la verità, Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Il Professore va poi a trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione, mentre Manuel scopre che a distruggere l'auto di Sbarra è stato Simone e per questo litigano, ma Simone si convince ancora di più dei suoi sentimenti, che confida solo a Laura.