Stasera, giovedì 16 dicembre, Rai1 trasmette la sesta e ultima puntata di Un Professore, fiction diretta da Alessandro D'Alatri con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Dopo cinque appuntamenti che hanno registrato un buon riscontro da parte del pubblico, la storia di Dante Balestra volge al termine con un finale di stagione che non esclude un prosieguo.

Un professore, le anticipazioni dell’ultima puntata

Due gli episodi dell’ultima puntata: “Rousseau” e “Nietzsche”. Al centro c’è sempre la storia tra Manuel e Simone, alle prese con un rapporto turbolento. Dante verrà a sapere che adesso è proprio suo figlio a lavorare per il criminale, Sbarra, ed è ormai prossimo a realizzare un “lavoretto”: dare fuoco a una libreria. Dante proverà a evitare il peggio, sostenuto da Anita. Ma Simone verrà coinvolto in un incidente che potrebbe costargli la vita e Dante ritornerà indietro e rivivrà quel dramma che gli ha segnato la vita: ovvero la morte del fratello gemello di Simone, Jacopo. Come svelato nella puntata scorsa, quella notte in ospedale in cui si sono incontrati Dante e Anita coincise con la morte proprio di uno dei figli del professore.