Un Professore: cast, trama, anticipazioni

Un Professore è la nuova fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, per la regia di Alessandro D'Alatri, in onda a partire dall'11 novembre, ogni giovedì, per sei prime serate. I primi due episodi, da 50 minuti, saranno trasmessi in anteprima su RaiPlay dal 9 novembre.

La trama

Dante Balestra è un professore di filosofia affascinante e anticonformista, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l'ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Con il trasferimento in città inizia ad insegnare al liceo Leonardo Da Vinci e le sue eccentriche lezioni non passano inosservate, ma soprattutto è in grado di coinvolgere in modo travolgente i suoi studenti. Alcuni colleghi lo trovano irritante, ma grazie a lui Socrate, Nietzsche, Epicuro e gli altri grandi pensatori non sono capitoli di polverosi manuali di filosofia, ma compagni di viaggio che aiutano a risolvere i piccoli e i grandi problemi della vita. Dante è anticonformista e rivoluzionario, mentre il figlio Simone è rigido e non ha mai infranto le regole. E' cresciuto in fretta perché il padre se n'è andato quando era ancora un bambino. Inizialmente con lui Dante non ne combina una giusta. Non immagina, Simone, che l'apparente leggerezza del padre nasconde un animo ferito, perché sul cuore di Dante gravano dei pesi di cui nessuno sa, eccetto Virginia, sua madre. Qualcosa del suo passato che gli ha condizionato la vita. Il rapporto con il figlio non è facile. Il ragazzo, infatti, attraversa un momento delicato dei suoi sedici anni: ha da poco scoperto la propria omosessualità e tutto vorrebbe tranne che avere Dante in casa come padre e in classe come professore. In effetti padre e figlio sono agli antipodi. Nonostante il passato o forse anche per quello, Dante si appassiona a Manuel, la pecora nera della classe, ma anche il più incline alla filosofia, e cerca di occuparsene. La cosa destabilizza ancora di più Simone, che ha scoperto di essersi innamorato proprio di lui. E seppure il passato grava sul cuore del professore, Dante non smette per questo di coltivare le sue vere passioni: la filosofia e le donne. Dante ha proprio un debole per loro, è seduttivo con tutte. E così, appena arrivato nella nuova scuola, si lascia coinvolgere in alcune relazioni sentimentali che mettono ancora più a rischio il rapporto con Simone. Sarà Anita, la mamma di Manuel – la più incasinata delle donne, ma anche quella che Dante ebbe accanto nel momento che gli ha cambiato la vita – a interrompere la scia delle conquiste. Dante, infatti, capisce che quello che si è creato tra lui e Anita non è mera attrazione e, anche se confusamente, intuisce che la più improbabile delle storie d'amore potrebbe rivelarsi la storia della sua vita e la chiave per affrontare finalmente il suo passato.

Le anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio, dal titolo 'Socrate', Dante torna a Roma dopo anni per occuparsi del figlio Simone, ma il ritorno è doloroso ed evoca in lui brutti ricordi. Fra Simone e il padre i rapporti sono tesi, in casa e in classe e a peggiorare le cose c'è anche la crisi che Simone vive con Laura, la sua ragazza. Per fortuna Virginia, la nonna, si trasferisce da loro. A scuola, invece, Dante si ambienta subito, affascina la giovane prof di matematica e prende a cuore Manuel, ragazzo ribelle ma brillante, considerato un caso disperato. Quando Anita, la madre di Manuel, nota Dante nel cortile della scuola ne è colpita: i due si sono già incontrati. Ma in quale circostanza del passato?

Nel secondo episodio, dal titolo 'Roland Barthes', Simone lascia Laura senza spiegazioni. Dante si accorge della sofferenza della ragazza, le suggerisce di provare a farsi rispettare e lei decide di ferire Simone dicendogli di essere incinta. Dante fa visita a Pin, studente che non esce di casa da mesi e gli dice che la scuola non lo abbandonerà. Poi Dante incontra Anita. Fra loro c'è attrazione, ma anche una tensione che deriva dalla comune esperienza passata. Alla premiazione del concorso poetico la poesia della classe viene squalificata, ma i ragazzi la declamano ugualmente tra le risate generali. Dante, per consolarli, li invita a cena e qui scoppia l'ennesimo litigio con Simone. Intanto Anita trova nella stanza di Manuel un pacco di banconote. In che guai si sta cacciando suo figlio?