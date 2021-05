"Cos'è la felicità?" ce lo spiega Alessandro Cattelan nel suo nuovo programma per Netflix "Una semplice domanda"

Tutto parte da una semplice domanda 'cos'è la felicità?'. Ed è proprio su questo interrogativo che nasce e si fonda il nuovo docu-show Netflix con Alessandro Cattelan. 'Una semplice domanda', infatti, è il nuovo programma per la piattaforma di streaming del presentatore piemontese che girerà per l'Italia e per il mondo alla ricerca di una risposta a questo quesito esistenziale. Tra interviste, viaggi, compagni di esperienze e tante riflessioni introspettive questo programma si pone l'obiettivo di dare un volto e una spiegazione al concetto di felicità.

Quello di Cattelan vuole essere un modo innovativo di raccontare la vita delle persone e il loro concetto di felicità in otto episodi di cui lui stesso è autore e protagonista. Lo show, che attualmente è in fase di ripresa e produzione, debutterà sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2021 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Come nasce l'idea di questo show

L'idea di basare un programma su una domanda esistenziale nasce una sera d'estate da una rifessione dello stesso Cattelan in seguito alla domanda di sua figlia Nina : "Papà, come si fa a essere felici?". Convinto di sapere la risposta ma messo in crisi dalla stessa domanda, l'ec conduttore di X Factor ha scelto di approfondire quella che sembrava solo una semplice domanda ma che in fondo era molto di più. Ed è dalla ricerca di una risposta per questo quesito che Cattelan ha voluto intraprendere questo viaggio alla ricerca degli "ingredienti" della felicità

Una campagna marketing innovativa per il lancio dello show

Netflix, inoltre, per laciare questo nuovo prodotto originale ha messo in campo un'innovativa operazione di marketing. A Roma, in Piazza Campo d' Fiori e a Milano, in Piazza San Babila è stato installato un led wall con la frase "spoiler alert" dove per ogni tweet con l'hashtag #unasemplicedomanda un pixel dell'immagine cambierà colore per rivelare il volto del conduttore del programma.