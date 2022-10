Rivivere i 20 anni con la testa da 30enni? Netflix lo racconta in "Una vita da riavvolgere"

Netflix sta per lanciare una nuova serie dramedy, Una vita da riavvolgere, pronta a raccontare uno dei dilemmi più grandi della vita: se avessimo la mente da 30enni nel corpo da 20enni? Cosa accadrebbe? Ecco, Netflix cerca di rispondere a questa domanda con una nuova serie in lingua spagnola che racconta la storia di una donna, Emma, interpretata da Megane Montaner, volto molto noto al pubblico per il suo ruolo da protagonista nella soap opera spangola Il Segreto, che imprigionata in una piatta routine si ritrova, grazie a uno scherzo del destino, a rivivere i suoi vent'anni con la testa da 30enne. Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire quello che sappiamo su Una vita da riavvolgere e quando potremo trovare la serie sul catalogo Netflix.

La trama di Una vita da riavvolgere

Emma è una trentenne che pensa che la sua esistenza abbia perso il lustro, è delusa dai suoi dieci anni di matrimonio con Nando e dalla vita di famiglia. Prigioniera di una routine priva di romanticismo o emozioni, si rende conto che se potesse tornare indietro non accetterebbe la proposta di matrimonio di Nando e decide così di chiedergli il divorzio. Un paio di giorni dopo, mentre si sta recando a osservare una rara eclissi lunare con alcuni amici, un glitch temporale la rimanda indietro di 10 anni al 2008: la sua mente di trentenne è intrappolata in un corpo di ventenne. La vita le dà l'opportunità di rivalutare chi era e le sue aspirazioni per il futuro, con il vantaggio unico di sapere già cosa succederà nel mondo nel decennio successivo.

Quando esce Una vita da riavvolgere su Netflix

La serie Una vita da riavvolgere debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 28 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.