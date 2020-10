'Una vita', nel cast arriva un attore italiano: Francesco Bomenuto | ANTEPRIMA TODAY

Novità nella serie 'Una vita'. Francesco Bomenuto entra a far parte della soap iberica più amata in Italia, in onda ogni giorno su Canale 5. É il primo attore italiano del cast.

Bomenuto, di origini calabresi, sarà introdotto nelle puntate che arriveranno in Italia dopo le festività natalizie. Poche le indiscrezioni trapelate sul ruolo che ricoprirà la new entry. Sul set in Spagna dai primi di settembre, interpreterà il personaggio di Roger, che si inserirà nelle vicende intrise di amore, passione, gelosia e vendetta ambientate ad Acacias 38.

Chi è Francesco Bomenuto

Classe 1985, Francesco Bomenuto è nato a Cirò Marina, un piccolo paese in provincia di Crotone. 'Una vita' rappresenta una vera svolta professionale a coronamento di tanti anni di studio e lavoro per l'attore con un ampio curriculum alle spalle tra cinema ('Tutti i Soldi del Mondo' di Ridley Scott) e tv ('Solo 2 - la serie'; 'Il Paradiso delle Signore 3'; 'Come una madre').

"Sono profondamente felice di entrare a far parte della grande famiglia di 'Una vita', una delle soap opera più seguite e amate degli ultimi anni" commenta Francesco Bomenuto, che aggiunge: "È un'esperienza che mi sta insegnando tanto e ringrazio la produzione e i colleghi perché sul set ho trovato un clima molto accogliente e di elevata professionalità".