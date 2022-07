Uncoupled 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Uncoupled ha appena fatto il suo debutto su Netflix facendo tornare sul piccolo schermo una delle star più amate dal pubblico, Neil Patrick Harris che tutti conosciamo come Barney Stinson di How I Met Your Mother. La serie, creata dai premi Emmy Darren Star e Jeffrey Richman racconta la storia di un quarantenne alle prese con la vita da single a New York dopo 17 anni di relazione. Ma dopo la prima stagione che racconta le difficoltà dell'essere single da adulti, ci sarà un continuo per Uncoupled? Ecco quello che sappiamo finora.

Di cosa parla Uncupled

Per chi non dovesse averla ancora vista, Uncouple racconta la storia di Michael Lawson (Neil Patrick Harris) un quarantenne che sembra avere tutto dalla vita: una carriera di successo come agente immobiliare a New York, una famiglia solidale, amicizie strette e una relazione stabile di diciassette anni con il compagno Colin (Tuc Watkins). Ma quando Colin lo lascia inaspettatamente alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Michael è completamente colto di sorpresa. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere l'uomo che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.

Quando esce Uncoupled 2 su Netflix

Per ora non c'è ancora una data precisa di uscita di Uncoupled 2 su Netflix dato che la serie non è ancora stata riconfermata da Netflix ma possiamo immaginare che, in caso di rinnovo, Uncoupled 2 debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2023.