Tutto pronto per il debutto di Neil Patrick Harris su Netflix: cosa dobbiamo aspettarci da Uncoupled

Dai coideatori premiati agli Emmy Darren Star e Jeffrey Richman arriva su Netflix Uncoupled, una storia di delusioni d'amore e del percorso per superarle con grande ironia con il grande ritorno sul piccolo schermo di uno degli attori più amati di sempre, Neil Patrick Harris. Si tratta di una comedy di otto episodi che vede Harris, lasciato dopo 17 anni insieme al suo compagno, essere costretto a ributtarsi da adulto nel mondo dei single in una città come New York City. Divertente, ironica e leggera, questa serie punta a intrattenere il pubblico regalandogli sketch esilaranti ma anche diversi spunti di riflessione. Ma scopriamo quando potremo trovarla sul catalogo Netflix e diamo un'occhiata alle prime immagini del trailer.

Qui il trailer di Uncoupled

Di cosa parla Uncoupled

Michael Lawson (Neil Patrick Harris) sembra avere tutto dalla vita: una carriera di successo come agente immobiliare a New York, una famiglia solidale, amicizie strette e una relazione stabile di diciassette anni con il compagno Colin (Tuc Watkins). Ma quando Colin lo lascia inaspettatamente alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Michael è completamente colto di sorpresa. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere l'uomo che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.

Chi c'è nel cast di Uncoupled

Nel cast della serie, oltre al protagonista Neil Patrick Harris, compaiono anche Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks e Marcia Gay Harden. Prodotta da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions, Jeffrey Richman Productions e Jax Media.

Quando esce Uncoupled su Netflix

Uncoupled debutterà su Netflix il 29 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.