Il ritorno di "Barney Stinson" su Netflix è poco convincente

Uncoupled

"Barney Stinson", alias Neil Patrick Harris è tornato su Netflix, dopo How I Met Your Mother, con una nuova serie che lo vede protagonista, Uncoupled. Questo nuovo titolo della piattaforma di streaming, di 8 episodi, è un dramedy che racconta la storia di un uomo che si ritrova a essere single, a 40anni e a essere buttato, di nuovo, nel mondo del dating dopo 17 anni di relazione seria in una città come New York City. Michael (Neil Patrick Harris) pensava che la sua vita fosse perfetta, ma poi il compagno lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York. Se le premesse sembrano buone, in realtà questa serie non convince più di tanto. Perchè? Sarà che vedere Harris nei panni di un personaggio "normale" come Michael e non più come l'estroso, spumeggiante e iconico Barney Stinson fa un certo effetto, sarà che la serie sembra una versione, al maschile, e "appiattita" di Sex and the City senza reggere il confronto con l'originale e la trama, anche, è abbastanza prevedibile e "banale". Diciamo che con le mani un attore eccezionale come Harris si poteva osare un po' di più e creare un personaggio con sfumature un po' più particolari.

Ci sono delle cose interessanti nella serie, alla fine il divario generazionale tra i Millennials e i Boomer è un tema attualissimo, così come il racconto delle difficoltà di essere single dopo una lunga relazione a New York e da omosessuale è interessante, anche perché siamo abituati a vedere solo l'aspetto femminile della vita da single e di rado quello maschile. Anche le puntate, essendo da soli 30 minuti scorrono con abbastanza leggerezza ma la trama è davvero poco consistente e anche la fase "depressiva" del protagonista dopo che è stato lasciato è troppo predominante risultando noiosa dopo qualche episodio. Diciamo che si poteva fare sicuramente meglio ma, se non avete proprio niente da guardare e cercate qualcosa di poco impegnativo, questa comedy va benissimo.

Voto: 6