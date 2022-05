Se vi piacciono le storie sui viaggi nel tempo, la visione di Undone 2 è obbligatoria

Chi firma questa recensione ha sviluppato una dipendenza da film e telefilm sui viaggi nel tempo nel lontano 1985, quando uscì il primo, leggendario Ritorno al futuro. In quasi quarant'anni, questa dipendenza lo ha portato alla visione di qualunque cosa affrontasse anche solo lateralmente il tema, tra macchine del tempo, paradossi temporali, passati da cambiare e futuri da evitare.

Se anche voi avete questa malattia, questa dipendenza, allora la visione di Undone, e in particolare della seconda stagione di questa serie tv di Prime Video realizzata in rotoscope, è materia obbligatoria di studio, per l'originalità, per il livello di coerenza costante tra gli episodi e le stagioni, e in generale per il fascino della storia che racconta, fino al finale (di cui parleremo più avanti, con qualche spoiler, siete avvisati). Ma prima, una breve descrizione della trama di Undone 2 (qui il riassunto della stagione 1).

Di cosa parla Undone 2

Dunque, la stagione scorsa si concludeva con Alma e Becca che passavano la notte davanti alla caverna del sito archeologico messicano dove erano andate da piccole coi loro genitori. Il defunto padre Jacob non è uscito dall'antro, Becca torna alla macchina e lascia Alma da sola per qualche minuto.

Da qui ricominciano i nuovi episodi. Con Becca al telefono con la madre Camila (che è insieme al fidanzato di Alma, Sam), che parlano della necessità di far ricoverare Alma in qualche clinica per persone con disturbi psichiatrici.

Alma, intanto, conosce Rosario, una donna del posto che le chiede cosa ci faccia lì da sola all'alba. La nostra protagonista spiega la situazione, indicando il punto dove sua sorella la aspetta in macchina, ma Rosario le fa notare che non c'è nessuna auto parcheggiata lì.

A questo punto Alma chiama sua sorella, che le risponde da Bora Bora, dove è in viaggio di nozze con Reed, e Alma inizia a capire che, in effetti, il folle piano di lei e suo padre ha funzionato: Jacob è vivo ed è a casa, non è mai morto perché è riuscito a cambiare il passato con l'aiuto della figlia.

Naturalmente, le cose non finiscono qui, altrimenti la seconda stagione durerebbe circa 10 minuti. Che succede quindi? Gli spoiler li riserviamo ai paragrafi successivi, qui ci limitamo a dire quello che già si poteva intuire dal trailer di Undone 2: anche Becca ha gli stessi poteri di Alma e insieme devono cercare di risolvere un altro problema che arriva dal passato, ma che questa volta riguarda la loro madre.

Perché guardare per forza Undone 2

Già nel riassunto della prima stagione vi avevamo citato altri film e serie con temi simili a questa serie, da See you yesterday a About time, dai film sui loop temporali a Memento ed Encounter, fino a un vecchio telefilm per noi di culto, ovvero Quantum Leap. Aggiungiamo anche un telefilm di qualche anno fa come Ultime dal cielo, per completezza.

Ma al di là delle somiglianze e dei riferimenti più o meno recenti in tema di fantascienza, la bellezza di Undone nella stagione 2 sta anche nell'analisi dei sentimenti, delle emozioni e dei dolori personali, intimi dei personaggi, e della loro empatia. Nei primi episodi di questa nuova stagione la storia potrà sembrarvi un po' forzata, soprattutto se paragonata all'immediatezza della missione della prima stagione (evitare la morte del padre), ma con il trascorrere del tempo - e non potrebbe essere altrimenti - apprezzerete Undone 2 come se non più della prima stagione.

In più, la coerenza temporale di Undone - che è un aspetto che chi condivide la nostra dipendenza citata all'inizio non può non tenere in grande considerazione - è un elemento che ve la farà apprezzare ancor di più. Sì, in pratica non riuscirete a trovare dei punti deboli, che vi facciano dire "no, questo non può essere perché altrimenti vorrebbe dire che...". Ci fermiamo qui, per ora, ma nel prossimo paragrafo ci saranno degli spoiler dal finale, siete avvisati.

Ci sarà Undone 3? La risposta nel finale di Undone 2 (spoiler)

Se state ancora leggendo lo fate a vostro riscio e pericolo. Dunque, in Undone 2 scopriamo la storia della gioventù di Camila, di Alejandro e del tragico consiglio che le diede Geraldine. Quindi prima Alma e Becca indagano sulle cause del dolore della loro mamma, e poi vanno a investigare sulle origini dei problemi della nonna paterna.

Ci trovamo quindi trasportati su due diversi piani temporali e narrativi, due strati di un'unica storia da riparare per evitare (o provare a evitare) dolori, sofferenze e morte. Insomma, prima le due sorelle risalgono alla storia del loro fratellastro, e poi all'infanzia tragica della nonna paterna e della sua fuga dalla Polonia agli USA, riuscendo in entrambi i casi, e non senza fatiche, a cambiare in meglio il passato.

Solo che anche quando "tutti si vogliono bene", per citare il titolo dell'ultimo episodio, Alma sente che manca qualcosa. Cerca un consiglio da Rosario, che le fa capire che ciò che manca è l'amore di Alma per sé stessa e per il proprio destino. Sì, insomma la nostra protagonista torna al punto di partenza di questa seconda stagione, e accetta il fatto che - forse - tutto il resto è frutto della sua fantasia, perché lei in effetti ha dei problemi neurologici che le hanno fatto credere di vivere tutti quei viaggi, quelle visioni (e il riferimento a Encounter diventa quindi ancora più importante).

E dunque, Alma torna a quel punto e accetta di farsi curare, in pratica. A questo punto come si può ipotizzare una stagione 3 di Undone? Sarebbe impossibile, a meno di non sconfessare il finale di questa seconda stagione e di riaprire storyline apparentemente chiuse.

L'unica cosa che ci fa pensare (diciamolo pure, non con entusiasmo, perché significherebbe "rovinare" il finale di Undone 2) alla possibilità di Undone 3 è una reazione di Rosario in uno degli ultimi dialoghi con Alma, quando l'anziana donna ha un momento in cui sembra parlare con una presenza che noi non vediamo, e le rivolge delle parole che non possiamo comprendere.

Quindi, se proprio vogliamo ipotizzare un'uscita di Undone 3 per il 2023, possiamo partire da questo momento, e da questo personaggio misterioso che parla con Rosario. Tuttavia, a nostro giudizio, la cosa migliore sarebbe lasciare la parola fine a questo punto, con un finale chiaro anche se non definitivo. In caso contrario, il rischio di rovinare la coerenza della storia, vero punto di forza di Undone, sarebbe davvero altissimo.

