Undone, il riassunto della stagione 1 da leggere prima dei nuovi episodi

A più di tre anni e mezzo dall'uscita della prima stagione, dal 29 aprile 2022 su Prime Video è disponibile Undone 2 (qui il trailer e le anticipazioni), con otto nuovi episodi di questa serie tv animata (ma anche recitata, lo spieghiamo tra poco) che parla in un certo senso del grande tema dei viaggi nel tempo.

Se avete visto la prima stagione di Undone quando uscì nel settembre 2019, molto probabilmente vi siete dimenticati molti dettagli importanti della trama e quindi può farvi comodo un riassunto. Così come se vi siete imbattuti casualmente nel trailer di Undone 2 e volete capirne di più, spiegheremo di che parla precisamente questa serie e a cosa somiglia.

Com'è fatta Undone

La serie animata Amazon Original è prodotta con la tecnica del rotoscope, che in pratica consiste nel "ricalcare" con un disegno (un tempo a mano, oggi con i computer) delle scene recitate così da inserire le persone in un'animazione in cui le figure risultino realistiche. Un po' come nello storico video di Take on me degli a-ha, per intenderci.

In breve, Undone ha un cast di attori veri, che non si limitano a doppiare scene disegnate, ma recitano con il loro corpo e poi vengono inseriti in animazioni per creare scene spettacolari (che tra le altre cose sarebbero costate ben di più in effetti speciali).

Il riassunto "lineare" di Undone 1 (no spoiler)

La protagonista della serie (ambientata negli USA) è una ragazza ventottenne di nome Alma Winograd Diaz (Rosa Salazar): suo padre Jacob (Bob Odenkirk, ovvero il Saul di Better Call Saul e Breaking Bad) era un professore universitario morto in un incidente la notte di Halloween di diciassette anni prima, sua madre Camila (Constance Marie) è di origini messicane e ha sempre badato ad Alma e alla sorella Becca (Angelique Cabral), che è in procinto di sposarsi con Reed (Kevin Bigley, ovvero il "maggiordomo virtuale" di Upload).

Alma, che ha un impianto cocleare per sentire dopo aver perso l'udito da piccola in seguito a una polmonite, è stufa della sua vita normale, da insegnante di scuola materna che convive con il fidanzato Sam, e la notizia del prossimo matrimonio della sorella la turba notevolmente. Così, forse inconsapevolmente, finisce per sabotarlo, facendo conoscere Becca a un affascinante barista, e lasciando a sua volta Sam. Quindi ha un pesante litigio con Becca, da cui si allontana guidando con gli occhi pieni di lacrime, senza fermarsi agli stop e ai semafori rossi, finché, subito dopo aver visto comparire una sagoma sul ciglio della strada, ha un grave incidente.

Alma si risveglia in ospedale dopo diversi giorni di coma, e da quel momento inizia ad avere una serie di (quelle che sembrano) strane visioni e allucinazioni, che hanno come protagonista il defunto padre che le spiega come lei sia - come sua nonna paterna, da tutti giudicata pazza e morta in manicomio - dotata di un potere sciamanico, in grado di alterare e modifica lo spazio e il tempo. Il padre la guida nel percorso di consapevolezza di questo potere, attraverso viaggi nel passato della vita di Becca e non solo, scoprendo così che il padre stava portando una ricerca sperimentale proprio su questi poteri sciamanici, prima di morire.

Alma impara quindi a padroneggiare il suo potere, compiendo piccoli viaggi nel tempo per "annullare" (in inglese undo, da cui il titolo della serie) eventi di poco conto come un dito tagliato. Lo scopo però è di scoprire come è morto il padre, e magari annullare anche quel tragico evento. Ora, se avete visto Undone avrete notato che questo riassunto è lineare, mentre Undone intreccia la sua trama con flashback, flashforward, scene che si ripetono in loop... Se non lo avete visto, invece, ora siete avvertiti.

Film e serie tv simili ad Undone

Nel mare magnum dei film e delle serie sui viaggi temporali, è bene orientarsi un po'. Qui non siamo tanto dalle parti di Ritorno al futuro (o di See you yesterday), ma più vicini a film come About time, o ai film e le serie sui loop temporali. Anche Memento può essere un film che vi viene in mente guardando Undone, così come Encounter, nel caso vi venga il dubbio che Alma sia come il personaggio di Riz Ahmed. Infine, per certi aspetti Undone ha anche a che fare con una serie per noi di culto, ovvero Quantum Leap.

Il finale di Undone 1 (spoiler)

Se non vi ricordate come finiva l'ultimo episodio della prima stagione, eccoci qui a rinfrescarvi la memoria. Dunque, Alma ha mollato Sam e sua mamma è scappata in Messico nel sito archeologico dove era andato da piccola con la sua famiglia, perché è convinta che dopo aver modificato il passato (il padre è "entrato" stile Quantum Leap nel corpo di sé stesso la sera dell'incidente e ha scelto di non andare a controllare il laboratorio) le linee temporali si rialineeranno proprio lì, proprio quella notte.

All'improvviso però arriva Becca, che ha detto tutto a Reed il quale ovviamente ha scelto di annullare il matrimonio. Becca accetta di passare la notte lì ad aspettare il ritorno del padre, ma il mattino dopo si sveglia e dalla faccia delusa di Alma capisce che (ovviamente, per lei) non è arrivato. A questo punto costringe Alma ad accettare la realtà, che cioè molto probabilmente è affetta da schizofrenia come la nonna Geraldine, e a prendere le pillole prescritte dallo psichiatra. Prima di tornare a casa, però, Alma resta ancora un attimo da sola davanti alla caverna, da cui, nel preciso momento del sorgere del sole, sembra arrivare una luce... E qui finisce Undone 1.

Voto: 8