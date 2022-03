Uno di noi sta mentendo 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

I teen drama continuano a spopolare sulle piattaforme di streaming e tra tutti ce n'è uno che si sta facendo sempre più strada diventando una delle serie più chiacchierate del momento: Uno di noi sta mentendo. Uscita a metà febbraio su Netflix, questa nuova serie crime è entrata nel cuore del pubblico che sembra essere sempre più appassionato di storie di adolescenti e delle loro vite complicate. In più l'elemento del crime è sempre vincente. Tratta dall'omonimo romanzo di Karen McManus questa nuova storia di omicidi e assassini lascia con il fiato sospeso fino all'ultimo episodio ma in tanti si stanno chiedendo se ci sarà un continuo per la serie oppure no. Entriamo, allora, più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su Uno di noi sta mentendo 2 e quando uscirà su Netflix.

Uno di noi sta mentendo 2: tutto quello che sappiamo

Inziamo con il dire che il libro da cui è tratta la serie ha un secondo volume, uscito poco prima del debutto su Netflix della serie, quindi pensare a un sequel per questo titolo sembra quasi scontato, dato anche il grande successo di pubblico. Uno di noi sta mentendo, infatti, è stata subito ronnovata per una seconda stagione e, come riporta TVLine, avrà un nuovo showrunner: al posto di Erica Saleh arriverà Dario Madrona. Per quanto riguarda la trama della seconda stagione non abbiamo ancora molti dettagli ma senza dubbio riprenderà dal finale del primo capitolo con tanti nuovi misteri da svelare e tanti colpi di scena da godersi fino all'ultimo minuto.

Quando esce Uno di noi sta mentendo 2 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di Uno di noi sta mentendo 2 su Netflix ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo della piattaforma di streaming tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.