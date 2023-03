Unseen, arriva su Netflix un nuovo crime thriller, cosa aspettarsi

Su Netflix, in questo mese di marzo pieno di nuove e interessanti uscire seriali, sta per arrivare un nuovo crime thriller pronto a tenere sulle spine ma anche a far riflettere. parliamo di Unseen, una serie creata da Travis Taute e Daryne Joshua con Gail Mabalane, Brendon Daniels e Hein De Vries tra i protagonisti che racconta la storia drammatica di una donna delle pulizie. Se volete avere un piccolo assaggio della serie, ecco il trailer ufficiale.

La trama di Unseen

La trama di Unseen gira intorno a una storia di donna, una storia drammatica ma fatta anche di violenza, giustizia e vendetta. Unseen mette al centro della narrazione una donna delle pulizie di colore che cerca disperatamente il marito mentre una temuta organizzazione criminale fa riemergere vecchie tragedie riguardanti la sua vita.

Quando esce Unseen su Netflix

Unseen debutterà su Netflix il prossimo 29 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.