Unstable, tutto sulla nuova comedy Netflix con Robert Lowe (e suo figlio)

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie comedy pronta a farci ridere come non mai. Si intitola Unstable e vedrà come protagonisti due attori padre e figlio Rob Lowe e suo figlio John Owen Lowe. Due caratteri diversi, uno, Lowe, accecato dal suo ego e dalla sua forte personalità e l'altro, il figlio, più con i piedi per terra che dovrà cercare di rimettere in carreggiata il padre. Quella raccontata da Unstable sarà un racconto divertente ma non per questo non profondo del rapporto tra genitori e figli, di cosa significa avere una personalità ingombrante e come questa può essere un grandissimo pregio, specialmente nel mondo dell'imprenditoria ma anche il più grande limite. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da Unstable e quando la troveremo sul catalogo di Netflix.

La trama di Unstable

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è l'esatto opposto. Riuscirà Jackson a salvare Ellis e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto mentre tenta un'impresa impossibile: evitare di cadere nell'ombra dell'esuberante padre?

Quando esce Unstable su Netflix

Unstable debutterà su Netflix il prossimo 30 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Il teaser trailer di Unstable

Se vi siete incuriositi, ecco un primo sguardo su questa nuova comedy di Netflix.