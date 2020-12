Un posto al sole, le anticipazioni dal 7 all’11 dicembre 2020

L'appuntamento con la soap ambientata a Napoli è, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre

Una nuova settimana attende i fan della soap di Rai Tre ‘Un posto al sole’ che tra il 7 e l'11 dicembre sarà centrata soprattutto sulle vicende di Niko e Marina. Per i più curiosi, di seguito le anticipazioni sulle puntate che trasmesse come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.45 circa.

Strane pasticche, quelle di Niko. Una scoperta che sorprende e preoccupa i suoi genitori, soprattutto visto il periodo molto particolare che sta attraversando il ragazzo. Ornella cerca di convincerlo a sottoporsi al test tossicologico richiesto da Giulia e da Renato. Vittorio intanto cerca di convincere Patrizio a non parlare della sua scappatella con llaria a Rossella, e Guido prova a tranquillizzare Massaro: Bice gli è fedele.

Si mette male per Marina, che rientra da Montecarlo senza avere venduto lo yacht. Brutta sorpresa anche ai Cantieri, dove sale la tensione per lo sciopero degli operai. Roberto, nascondendo le sue intenzioni, cerca di aiutarla, questo quando - proprio mentre tra la donna e Rosato c'è una certa freddezza - a quest'ultimo viene un'idea per rilanciare i Cantieri. Alberto potrebbe cedere da un momento all'altro. Barbara, con lui, è sempre più insistente. L'avrà vinta?