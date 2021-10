L'attesissimo crossover tra Riverdale 6 e Sabrina si mostra per la prima volta in un video

Sabrina Spellman sta per arrivare a Riverdale! La streghetta protagonista dell'omonima serie Netflix sta per fare il suo ingresso nella trama della sesta stagione di Riverdale, prossimamente in uscita negli Stati Uniti. A dare l'annuncio del tanto atteso crossover tra le due serie di successo del piccolo schermo era stata la stessa Kiernan Shipka che per cinque stagioni ha interpretato il personaggio di Sabrina Spellman nel remake Netflix di Sabrina Vita da Strega. Sabrina sarà protagonista di un evento speciale che per i primi cinque episodi di Riverdale 6 dominerà la trama della serie. A mostrare le prime immagini di questo attesissimo crossover è un video promo che, oltre a darci qualche inizio su cosa accadrà in Riverdale 6 annuncia anche la data di uscita dei nuovi episodi. Quando potremo vedere il crossover tra Riverdale 6 e Sabrina? Molto prima di quanto potessimo immaginare ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa accadrà in Riverdale 6 e cosa aspettarci da questo sappiamo up di trame.

Qui il promo di Riverdale 6 con il crossover con Sabrina

Riverdale 6: tutto ciò che sappiamo sul crossover con Sabrina

Sabrina Spellman sbarcherà a Riverdale nel quarto episodio della sesta stagione della serie. Era già dalla prima stagione che lo showgirl di entrambe le serie, Roberto Aguirre-Sacasa, pensava a un crossover tra i due titoli e oggi, dopo la fine de Le terrificanti avventure di Sabrina, terminato dopo cinque stagioni, è finalmente stato realizzato per la gioia dei fan. Quello che sappiamo è che Sabrina arriverà in città per aiutare Cheryl con la maledizione invocata alla fine della quinta stagione che la sua antenata aveva rivolto agli avi di Archie, Betty e Jughead e che, oggi, metterebbe a rischio proprio i tre personaggi. Sabrina avrà il compito di gestire questo sortilegio che sembra essersi abbattuto su tutta la città.

Quando esce il crossover Riverdale 6/Sabrina e dove vederlo in Italia

I nuovi episodi di Riverdale 6 usciranno negli Stati Uniti sul canale CW il prossimo 17 novembre. In Italia sarà possibile vedere gli episodi sul canale Premium Stories di Sky.