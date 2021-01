Vikings, la stagione finale della serie anche in Italia: ecco dove vederla

Dal 30 dicembre 2020 anche in Italia è uscita la stagione finale di Vikings: si tratta degli ultimi 10 episodi della sesta stagione, la cui prima parte, anch'essa composta da dieci puntate, era stata trasmessa tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

In Italia, l'ultima stagione di Vikings è disponibile in esclusiva su TIMVISION, la piattaforma di streaming italiana, di proprietà di Tim. Le stagioni precedenti, compresa la prima parte della sesta stagione, sono disponibili per gli abbonati sia su Netflix sia su Amazon Prime Video; infine, Vikings in Italia viene trasmessa in tv anche da Rete 4, ma non è ancora nota la data in cui verranno trasmessi gli ultimi episodi visibili ora in anteprima solo su TIMVISION.

Vikings è una serie televisiva di produzione canadese e irlandese composta in totale di 89 episodi, creata e scritta da Michael Hirst, noto per aver creato un'altra serie di genere storico, I Tudors, ma anche come sceneggiatore dei film Elizabeth (1998) ed Elizabeth: the Golden Age (2007).

Vikings, la storia vera di Ragnarr Lodbrók

Protagonista delle vicende narrate dalla serie tv Vikings, che si svolgono principalmente tra la Scandinavia e l'Inghilterra nel corso del IX secolo, è Ragnarr Lodbrók. A questo nome corrispondono due personaggi, uno semi-leggendario e uno più storicamente attestato. Il primo fu Ragnarr Sigurdsson, detto Lodbrók (che significa "braghe villose"): era un re che avrebbe regnato su Danimarca e Svezia, prima di morire in Northumbria, nell'Inghilterra settentrionale.

Le sue imprese furono narrate nel Gesta Danorum, opera scritta nel XII secolo da Saxo Grammaticus, storico danese medievale che ricostruì, tra storia e leggenda, l'epica alla base della nascita della Danimarca. Oltre al testo di Saxo Grammaticus, scritto in latino, ci sono altre due opere antiche che parlano di questo personaggio: Ragnarssaga loðbrókar (Saga di Ragnarr Loðbrók) e Ragnarssona þáttr (Racconto dei figli di Ragnarr), scritte in lingua norrena (antica lingua da cui deriva l'islandese e altri idiomi scandinavi).

L'altro Ragnarr Lodbrok è stato un militare danese, vissuto anch'egli nel IX secolo e che fu conte (jarl) alla Corte del re Horik I di Danimarca. Nell'845 Ragnarr partecipò all'assedio di Parigi che fu attaccata da 120 navi vichinghe. L'esercito di Carlo il Calvo cercò di contrastare l'attacco, ma i Vichinghi presero prigionieri oltre 70 rampolli dell'aristocrazia francese, i quali furono poi giustiziati sotto gli occhi dello stesso monarca. Secondo una tradizione non provata, tuttavia, durante il viaggio di ritorno in Danimarca molti dei soldati di Ragnar Lodbrok e lui stesso morirono a causa di un contagio.

Secondo gli storici è possibile che tra i due Ragnar Lodbrok ci sia stato un vincolo di parentela: il conte, in particolare, potrebbe essere rimasto nel nord-est della Francia e aver dato origine alla dinastia dei Châtillon di Champagne. La sua figura coinciderebbe in questo caso con quella di Ursus che, secondo diversi autori, sarebbe il capostipite dei Châtillon. A sostegno di questa tesi, si fa notare che il nomignolo "braghe villose" che, se riferito al pelo, è in qualche modo analogo al soprannome latino Ursus.

Vikings, il trailer della stagione finale

Alcune di queste storie e leggende su Ragnarr si intrecciano con le vicende narrate da Vikings, come sanno i fan della serie tv, che dopo quasi 8 anni potranno vederne gli ultimi episodi in assoluto. Ecco il trailer della seconda parte della sesta stagione di Vikings, disponibile dal 30 dicembre 2020 in anteprima esclusiva per l'Italia su TIMVISION (link diretto).

I titoli degli ultimi episodi di Vikings

6x11: King of kings

6x12: All Change

6x13: The Signal

6x14: Lost souls

6x15: All at sea

6x16: The final straw

6x17: the raft of Medusa

6x18: It's only magic

6x19: The lord Giveth

6x20: The last act