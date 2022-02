Vikings: Valhalla 2 quando esce e cosa sappiamo finora

La seconda stagiione di Vikings: Valhalla è già stata confermata ancora prima dell'uscita della prima, appena debuttata su Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, ha commissionato fin da subito ben 24 episodi totali per uno spin-off di Vikings che sarebbero stati spalmati in tre stagioni. Per scoprire se la serie proseguirà anche oltre le tre stagioni bisognerà vedere se il suo successo manterà gli stessi livelli della serie originale oppure non convincerà del tutto il pubblico. Si sa che c'è sempre un certo pregiudizio nei confronti degli spin-off perché vuoi o non vuoi non saranno mai come l'originale però, con Vikings: Valhalla le premesse sembrano davvero buone.

La trama di Vikings: Valhalla

In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'11° secolo, Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Quando esce Vikings: Valhalla 2 su Netflix

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per la seconda stagione di Vikings: Valhalla ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi nel corso del 2023.