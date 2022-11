Vikings Valhalla 2, svelata la data di uscita su Netflix (e nuove immagini)

Dopo aver mostrato una sorprendente anteprima di Vikings Valhalla 2 in occasione dell'evento globale TUDUM, Netflix ha svelato anche quale sarà la data di uscita dei nuovi episodi della serie sequel di Vikings creata da Jeb Stuart e diventata in pochissimo tempo un grande successo. Oltre alla data di debutto di Vikings Valhalla 2, Netflix ha anche pubblicato nuove foto della prossima stagione della serie che mostrano cosa aspettarsi dai nuovi episodi. Ma entriamo più nel dettaglio.

Le anticipazioni della seconda stagione

La nuova stagione di Vikings Valhalla 2 sarà composta da otto episodi e vedrà il ritorno dei suoi protagonisti dopo la caduta di Kettegat, un tragico evento che ha distrutto i loro sogni e cambiato per sempre il corso della loro vita. Mentre si trovano in Scandinavia, da fuggitivi, gli eroi di Vikings Valhalla dovranno mettersi di nuovo alla prova con nuove avventure e nuovi risvolti del loro destino in viaggi epici e leggendari pieni di sfide ma anche soddisfazioni.

Il cast di Vikings Valhalla 2

I nuovi episodi di Vikings Valhalla 2, oltre ai tre grandi protagonisti della serie, Sam Corlett, Leo Suter e Frida Gustavsson vedranno il ritorno di Bradley Freegard, Johannes Haukur Johannesson, Laura Berlin, David Oakes, Polyanna Mcintosh e Soren Pilmark. Tra le new entry, invece, ci sono Bradley James (Harekr), Hayat Kamille (Mariam), Marcin Dorocinski (Re Yaroslav) e Sofya Lebedeva (Elena).

Quando esce Vikings Valhalla 2

Vikings Valhalla 2 debutterà su Netflix il prossimo 12 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.