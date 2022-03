"Vikings: Valhalla" è stata rinnovata per una seconda e terza stagione

Vikings: Valhalla è stata confermata per altre due stagioni. A dare l'annuncio del rinnovo da parte di Netflix dello spin-off di Vikings ambientato 100 anni dopo la serie originale è stata la stessa piattaforma di streaming che ha dichiarato che le stagioni 2 e 3 di Vikings: Valhalla ci saranno. Non solo, è stato confermato anche che la seconda stagione della serie è stata già girata mentre le riprese della terza inizieranno questa primavera. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo sulle future stagioni della serie.

Cosa sappiamo finora sulle nuove stagioni di Vikings: Valhalla

Che Netflix avesse ordinato fin dal principio 24 episodi di Vikings: Valhalla era noto e dato che la prima stagione dello spin-off, uscita su Netflix lo scorso 25 febbraio, era composta da 8 episodi potevamo ben immaginare che la serie sarebbe continuata ancora per un po'. Ma a incentivare il rinnovo da parte del colosso dello streaming è stato il grande successo di pubblico della serie. Vikings: Valhalla, infatti, è stata accololta benissimo dai fan accumulando un totale di 194 milioni di ore viste e arrivano ai primi posti della top 10 di Netflix delle serie più viste in lingua inglese in più di 90 Paesi al mondo.

Anche lo showrunner della serie, Jeb Stuart, è stato confermato per le prossime stagioni.

«Sono davvero entusiasta di confermare che stiamo lavorando alla seconda stagione di Vikings: Valhalla - ha dichiarato Stuart - presto inizierà anche la produzione della terza stagione. Ci saranno viaggi ancora più epici di quelli visti finora»

La trama di Vikings: Valhalla

In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'11° secolo, Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Quando usciranno le nuove stagioni di Vikings: Valhalla su Netflix

La seconda stagione di Vikings: Valhalla uscirà sul catalogo Netflix nel 2023. Per quanto riguarda il terzo capitolo della serie non abbiamo ancora una data confermata di uscita.