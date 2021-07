Virgin River 3 arriva su Netflix. Cosa sappiamo e cosa dobbiamo aspettarci

La terza stagione di Virgin River sta per fare il suo debutto su Netflix con nuovi dieci episodi, ma cosa sappiamo finora sul terzo capitolo del drama con protagonista Alexandra Breckenridge e Martin Henderson? Quali sono le anticipazioni, la trama, il cast e le news sui nuovi episodi della serie creata da Sue Tenney e basata sull'omonima serie di romanzi rosa della scrittrice Robyn Carr? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su Virgin River 3, la romantica e popolare serie Netflix che ha raggiunto la top 10 del servizio di streaming nella paggior parte dei Paesi nel mondo.

Virgin River 3: l'annuncio del rinnovo

La prima volta che abbiamo sentito parlare della stagione 3 di Virgin River era luglio 2020, quando abbiamo ricevuto un elenco di produzione che ha confermato che la stagione 3 non era solo in fase di sviluppo, ma doveva entrare in produzione da agosto 2020 a dicembre 2020.

Tuttavia, è stato fino al 18 dicembre che Netflix ha dato il pollice in su ufficiale per la produzione della stagione 3 facendo annunciare il rinnovo della serie ai fan direttamente dagli attori protagonisti.

#VirginRiver fans — good news: the show was just picked up for a third season! pic.twitter.com/ingnnE8fP4 — Netflix Queue (@netflixqueue) December 18, 2020

Virgin River 3: il cast

Oltre al ritorno degli attori principali della serie saranno diverse le new entry nel cast di Virgin River. Se i confermati per la terza stagione sono Martin Henderson, Alexandra Breckenridge, Jenny Cooper, Grayson Maxwell Gurnsey, Tim Matheson, Benjamin Hollingsworth e Colin Lawrence, farà parte del nuovo cast di Virgin River 3 anche Jasmine Vega che interpreterà Stella dalla stagione 3 in poi. Vega è già apparso in titoli come Le terrificanti avventure di Sabrina e Legends of Tomorrow di DC. Tra i nuovi membri del cast anche Zibby Allen (The Flash) che apparirà in tutti e 10 gli episodi nei panni di Brie, la sorella di Jack che è un avvocato di professione; Stacey Farber (Degrassi: The Next Generation) interpreterà la figlia di Lilly, Tara Anderson. Tra gli altri nuovi attori che compariranno nella serie troviamo: Kerën Burkett come infermiera del pronto soccorso; Jessie Liang come Dott. Benson; Janet Walmsley nel ruolo di Mrs. giardiniere e Kai Bradbury nei panni di Denny.

Cosa aspettarsi da Virgin River 3

Il grande cliffhanger della terza stagione è ciò che accadrà a Jack. Mentre la stagione 2 volge al termine, Mel entra nel bar per trovare Jack con una ferita da arma da fuoco e lentamente sanguinante sul pavimento. L'altra domanda è: "chi ha sparato a Jack"? I sospettati sono Brady, Calvino, Charmaine, Vince e, il più probabile, Jamie. Un altro quesito da risolvere riguarda Preacher. Avendo avuto in programma di lasciare Virgin River, sembra essere costantemente trattenuto dal partire con il figlio di Paige, Christopher, ora dipendente da lui. Poi ci sono Mel e Jack alle prese con il fatto che Jack presto diventerà padre. Hope e Doc, invece, sembrano essere di nuovo una coppia felice mentre si spera che Lizzie e Ricky possano sistemare le cose anche nella terza stagione.

Quando esce Virgin River 3 su Netflix

I nuovi 10 episodi di Virgin River 3 faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming a partire da venerdì 9 luglio 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.