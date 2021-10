Virgin River 4: tutte le anticipazioni sul cast e sulla trama della nuova stagione

A diversi mesi dall'uscita di Virgin River 3, la serie romantica Netflix ispirata ai romanzi di Robyn Carr, si cominciano ad avere le prime anticipazioni sulla quarta stagione della serie con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, già confermata ancor prima del debutto della terza. Le prime novità riguardano il cast che vedrà due nuovi volti che saranno fissi in tutti gli episodi della quarta stagione della rom-com di Netflix. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora sulla quarta stagione di Virgin River.

Virgin River 4: tutte le novità sul cast e sulla trama

Confermate due new entry nel cast di Virgin River 4. Si tratta di Mark Ghanimé e Kai Bradbury e a confermare la notizia e la rivista Deadline che conferma che i due entreranno nel cast fisso della serie Netflix comparendo in tutti gli episodi della nuova stagione. Bradbury è già noto al pubblico della serie per aver interpretato, nel finale della terza stagione, il ruolo del nipote di Doc, Denny Cutler di cui tornerà a vestire i panni a tempo pieno con il fine di intensificare il legame con suo nonno appena ritrovato. Non si tratta, però, dell'unica anticipazione su questo personaggio che nasconde anche un "segreto oscuro", verrà svelato nel corso degli episodi.

Per quanto riguarda, invece, Mark Ghanimé, sappiamo che si calerà nelle vesti del dottor Cameron Hayek, un affascinante nuovo medico della clinica. Intelligente, bello e acuto questo personaggio farà colpo su tutti, specialmente le donne della città.

Quando esce Virgin River 4 su Netflix

Anche se non abbiamo conferme sulla data di uscita dei nuovi episodi di Virgin River possiamo aspettarci di vedere su Netflix Virgin River 4 nell'estate 2022 ma restiamo in attesa di ulteriori conferme.