Virgin River avrà altre due stagioni. Quando usciranno e cosa sappiamo finora

Pensavate che la storia d'amore di Mel e Jack, dopo il finale shock della scorsa stagione, poteva essere agli sgoccioli? Ebbene vi sbagliavate perché Netflix ha intenzione di continuare a esplorare la vita e le emozioni di questi due personaggi nelle prossime stagioni di Virgin River. La serie tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr, infatti, è stata rinnovata anticipatamente per altre due stagioni, la 4 e la 5 per sorpresa e gioia dei fan.

Il finale aperto della terza stagione avrà un continuo ma quale sarà? E quando potremo tornare a vivere le avventure di Mel, Jack e gli altri personaggi della serie? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulle nuove stagioni di Virgin River.

Virgin River: cosa sappiamo sul rinnovo e sulle nuove stagioni

Se è stata una sorpresa per i fan della serie, non lo è stata tanto per gli esperti di numeri e di views. Virgin River, infatti, è una serie amatissima dal pubblico a livello internazionale. La serie, debuttata sulla piattaforma di streaming nel 2019, e la scorsa estate, con l'uscita della terza stagione, la serie ha sfiorato i 2,1 miliardi di minuti visti secondo le classifiche Nielsen sulle visualizzazioni scalando le clasifiche dei titoli più seguiti in streaming dal pubblico. Dopotutto non poteva che essere altrimenti dato il tema universale di cui parla la serie, cioè l'amore.

La storia raccontata, infatti è quella di Mel, interpretata da Alexandra Breckenridge, una ragazza che si trasferice in una piccola cittadina della california, chiamata appunto Virgin River pensando possa essere il luogo perfetto per ricominciare una nuova vita lontana dal passato. Qui conoscerà tante nuove persone tra cui l'ex comandante dei marine Jack (Martin Henderson) con cui inizierà un'amicizia speciale sfociata poi in amore. Il segreto del successo di questa serie? La sua semplicità e il suo romanciticismo. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove stagioni dopo il finale shock della terza? Sicuramente la trama riprenderà da dove è stata lasciata, cioè dal cliffhanger (SPOILER ALERT) che vedeva Mel dichiarare a Jack di essere incinta ma di non sapere di chi fosse il bambino. Sarà suo? Non ci resta che aspettare l'uscita dei nuovi episodi per scoprirlo.

Quando usciranno Virgin River 4 e 5 su Netflix

Per ora non abbiamo certezza sulle effettive date d'uscita delle stagione 4 e 5 di Virgin River ma pensiamo che potremo tornare a vedere i protagonisti della storia e gli intrighi d'amore di Mel e Jack a partire da metà 2022. Sarà davvero così? Staremo a vedere restando in attesa di altre news.