È uscito il trailer di Virgin River 4. Chi sarà il padre del bambino di Mel?

A pochi giorni dal debutto di Virgin River 4, Netflix ha lanciato il primo trailer ufficiale che mostra, in anteprima, le prime immagni della nuova stagione della serie romantica con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson basata sui romanzi di Robyn Carr. Saranno dodici i nuovi episodi della serie e il trailer ne mostra qualche spezzone tra drammi d'amore, misteri da svelare e un nuovo personaggio che rimescolerà le carte della storia.

Qui il trailer di Virgin River 4

Qual è la trama di Virgin River 4

Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall'arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l'incidente d'auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l'innocenza dell'uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

Quando esce Virgin River 4 su Netflix

I nuovi episodi di Virgin River 4 usciranno su Netflix il 20 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.