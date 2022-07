Virgin River 5 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

La sua quarta stagione è debuttata proprio oggi sul catalogo Netflix con dodici nuovi episodi, stiamo parlando di Virgin River, la serie romantica con con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge, tratta dai romanzi di Robyn Carr che appassiona milioni di utenti Netflix dal 2019. Con l'uscita della quarta stagione e i nuovi colpi di scena del finale sono tante le questioni rimaste in sospeso nella trama di Virgin River ma cosa sappiamo finora sulla quinta stagione della serie? Virgin River 5 ci sarà? Scorpiamo insieme tutte le anticipazioni e gli indizi che abbiamo a disposizione sul nuovo capitolo di serie.

Virgin River 5 ci sarà?

La risposta è sì, Virgin River avrà anche una quinta stagione. La serie, infatti, ha avuto un doppio rinnovo anticipato. Era settembre 2021 quando Netflix ha deciso di confermare Virgin River per una quarta e quinta stagione insieme definendo, questo prodotto, come un "comfort content" di cui la gente ha bisogno e che ama seguire. Il successo della serie è, infatti, innegabile anche se la quarta stagione ha deluso le aspettative ma una cosa è certa, la storia di Jack e Mel continuerà ancora. Ma cosa potrebbe succedere nel quinto capitolo di serie? Sono diverse le questioni da affrontare.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla trama di Virgin River 5

(SPOILER) Potrebbe esserci la nascita del bambino di Mel, il matrimonio tra lei e Jack, verrà svelato perché Charmaine ha mentito e di chi sono i suoi figli dato che non sono di Jack. Si scoprirà se lei perderà i gemelli oppure no e come andrà a finire tra Brie e il suo stupratore che lei ha intezione di denunciare, se Danny morirà o no e come affronterà Mel il suo licenziamento dallo studio di Doc.

Quando esce Virgin River 5 su Netflix

Non avendo ancora date certe possiamo immaginare, come è accaduto negli ultimi due anni, di vedere la quinta stagione di Virgin River sul catalogo Netflix la prossima estate.