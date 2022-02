Nuovo record per Shonda Rhimes, la sua Inventing Anna, nonostante le critiche, è boom di views

Shonda Rhimes si porta a casa un nuovo primato con il suo ultimo prodotto seriale che, però, non ha convinto molto né la critica né il pubblico. Stiamo parlando di Inventing Anna, la miniserie che ricostruisce un fatto di cronaca realmente accaduto, legato alla grande truffa di Anna Delvey/Sorokin, la giovane ragazza tedesca che è riuscita a derubare l'élite newyorkese. Nonostante le critiche su questa serie Netflix che ha lasciato l'amaro in bocca sia per la sua sceneggiatura che per la regia, Inventing Anna ha ottenuto un boom di visualizzazioni e avendo alle spalle un nome come quello di Shonda Rhimes non poteva che essere altrimenti. La serie con Julia Garner, infatti, è già diventata il titolo in lingua inglese più visto nella prima settimana di uscita (ricordiamo che Netflix ha cambiato i suoi criteri di valutazione contanto non più gli account collegati ma le ore di visualizzazione). Ma entriamo più nel dettaglio per capire i numeri di Inventing Anna.

Il nuovo record di Inventing Anna in numeri

A guardare i numeri, il successo di Inventing Anna risulta notevole con un totale di 196 milioni di ore visualizzate nella settimana dal 14 al 20 febbraio. A queste si sommano 77 milioni di ore totalizzate nei primi tre giorni di uscita della serie (dall'11 al 13 febbraio) per un totale di 273 ore totali nei primi 10 giorni di debutto della serie. Questa somma rende Inventing Anna la serie in lingua inglese più vista su Netflix nella prima settimana dalla sua uscita.

C'è da dire però che Inventing Anna è composta da nove episodi della durata di più di un'ora l'uno e questo senza dubbio ha inciso sul conteggio delle ore se messo a paragone con altre serie dove gli episodi sono caratterizzati da una durata di venti o trenta minuti.

Se consideriamo, invece, le serie non in lingua inglese ecco che Squid Game mantiene il suo primato di serie più vista di sempre su Netflix con 571 milioni di ore viste tra fine settembre e inizio ottobre.