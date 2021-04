"Vita da Carlo", Verdone pubblica il primo teaser della sua serie tv in uscita su Amazon Prime Video

In questi giorni tutti gli italiani abbonati ad Amazon Prime Video stanno ridendo fino alle lacrime (e giustamente) per LOL: chi ride è fuori, mentre nelle prossime settimane uscirà una sorta di serie tv con Angelo Pintus, uno dei concorrenti più memorabili di LOL, se non altro per quel "hai cagato?" che ha letteralmente spopolato (e di cui vi abbiamo spiegato l'origine).

Ma nei prossimi mesi, c'è da scommetterci, un'altra produzione italiana originale di Amazon farà ridere a crepapelle gli italiani, e cioè Vita da Carlo, la prima serie tv scritta e diretta da Carlo Verdone. Nei giorni scorsi, il leggendario attore e regista di capolavori come Bianco Rosso e Verdone, Un sacco bello, Borotalco e Compagni di scuola ha pubblicato un teaser, o meglio un'immagine, per anticipare ai propri fan un primo contenuto di Vita da Carlo.

Ma andiamo con ordine...

Quando uscirà Vita da Carlo su Prime Video?

L'uscita prevista di Vita da Carlo sulla piattaforma di streaming di Amazon è al momento fissata per l'autunno. Almeno per ora né Verdone né Amazon hanno fornito una data più precisa, che vi comunicheremo appena possibile.

Di cosa parla la serie tv di Verdone?

A fine 2020, Amazon ha fornito una brevissima trama-sinossi di quello che vedremo nella serie tv Vita da Carlo di Verdone. Eccola: "Serie TV comedy in cui l’attore e regista Carlo Verdone interpreta se stesso in versione romanzata. Al suo fianco, si alterneranno alcune delle star italiane più famose. Ambientata a Roma, creata da Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone, Vita da Carlo è prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro, e si comporrà di 10 episodi".

Il "teaser" di Vita da Carlo pubblicato da Verdone su Facebook

Nei giorni scorsi Verdone ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto che si vede anche qui in cima alla pagina. Nell'immagine, Carlo Verdone è sul litorale laziale, precisamente a Fregene, e nella didascalia rivela qualcosa in più su Vita da Carlo, a partire dal giorno di inizio delle riprese, che sarà tra circa un mese.

"Ora. Sopralluogo a Fregene per la serie Vita da Carlo. Primo ciak metà Maggio. Sono sulla spiaggia di fronte alla villa di Alberto Moravia che la abitò fino al 1974. Un piacere indescrivibile potersi per un attimo togliere la mascherina all'aria aperta. Un abbraccio a tutti da un litorale pieno di sole e leggero vento".

Quale serie vedere in attesa di Vita da Carlo

Vita da Carlo ricorda a tanti un'altra serie tv prodotta per Amazon da un affermato regista noto per il suo umorismo: stiamo parlando di Crisi in sei scene, miniserie scritta, diretta e interpretata da Woody Allen nel 2016.

In Crisi in sei scene, però, Allen non interpretava se stesso, ma Sidney Munsinger, membro di una famiglia della media borghesia ebraica di New York che viene sconvolta dall'arrivo di un personaggio interpretato da Miley Cyrus. La serie di Woody Allen non ha riscosso particolari apprezzamenti dalla critica, ma è pur sempre l'unica serie tv di uno dei più grandi maestri del cinema mondiale.